Париж, 21 июня, 2023, 21:11 — ИА Регнум. В центре Парижа после взрыва в многоэтажном доме вспыхнул огонь, на месте работают пожарные, сообщила 21 июня газета Le Parisien.

Luc Nobout/www. imago-images.de/Global Look Press

В данный момент в тушении пламени участвуют 230 пожарных. На место прибыла мэр Парижа Анна Идальго.

Как сообщало ИА Регнум, ЧП в Париже произошло в среду около 17:00 (18:00 мск). По предварительным данным, причиной могла стать утечка газа. Здание, в котором произошел взрыв, полностью обрушилось.

По предварительным данным, как минимум 16 человек пострадали, семь из них находятся в критическом состоянии, девять — в тяжёлом. Свидетели ЧП рассказывают, что в результате обрушения здания есть люди, оказавшиеся под завалами.