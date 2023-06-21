Киев, 21 июня, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Власти Украины рассчитывают, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года стране будет предоставлено приглашение в альянс «с открытой датой» и гарантии безопасности на переходный период, заявил 21 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Thomas Trutschel/picture alliance/photothek/ТАСС

«Мы ожидаем, что Украина будет приглашена в НАТО с открытой датой, но с конкретным сигналом», — сказал Ермак в ходе своего онлайн-выступления в американском аналитическом центре Atlantic Council (организация, признанная в РФ нежелательной).

Правила НАТО не допускают приёма в альянс стран, находящихся в состоянии войны, но не запрещают выдавать таким странам приглашения, добавил он.

20 июня издание Le Monde сообщило, что на предстоящем саммите НАТО Франция выскажется за приём Украины в альянс, объяснив это тем, что вхождение Украины в НАТО якобы позволит начать переговоры с Москвой и остановит военный конфликт.

Даже если Франция поддержит вступление Украины в НАТО, оно всё равно будет заблокировано Венгрией и Турцией, заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ). Звучащие из Франции заявления — это «пугалки», которые транслируют с целью поднять переговорные ставки, считает депутат.