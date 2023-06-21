Вашингтон, 21 июня, 2023, 20:59 — ИА Регнум. Основная фаза боевых действий на Украине закончится к концу лета — началу осени, заявил 21 июня бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.

Он уверен, что попытки Киева контратаковать провалятся, а ответные удары России приведут к полному освобождению новых регионов страны и созданию буферной зоны вокруг них.

«Я всегда говорил, что считаю, что боевой аспект этого конфликта будет завершен к концу лета — началу осени, и я по-прежнему уверен, что эти сроки точны», — заявил офицер.

Риттер ранее также говорил, что вооружение НАТО ослабило украинскую армию. По его мнению, предоставленное оружие только ухудшило ситуацию в рамках контрнаступления ВСУ, так как военные просто не могут правильно использовать натовскую технику. Риттер добавил, что с самого начала контрнаступления российские военные легко уничтожают технику НАТО, в том числе немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.

В скором завершении конфликта уверен и президент Белоруссии Александр Лукашенко. При этом он полагает, что «очумелые с Запада» будут создавать проблемы и после прекращения боевых действий на Украине.