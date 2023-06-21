Москва, 21 июня, 2023, 20:33 — ИА Регнум. «Роснефть» в ближайшие месяцы нарастит поставки топлива в Монголию на фоне планового ремонта Ангарской группы нефтеперерабатывающих заводов, сообщили 21 июня в пресс-службе компании по итогам встречи главы «Роснефти» Игоря Сечина с председателем Великого государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар.

Сергей Гунеев/РИА Новости

В ходе встречи стороны обсудили развитие комплексного энергетического сотрудничества стран, включая вопросы поставок нефтепродуктов и нефти в Монголию, а также модернизацию энергогенерирующих мощностей Улан-Батора.

«Стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по применению гибкого рыночного подхода в установлении цены на нефтепродукты», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что «Роснефть» достигла договорённостей о расширении сотрудничества с монгольскими партнёрами.

Вице-премьер России Александр Новак позднее заявил о востребованности проекта «Сила Сибири — 2», в рамках которого газ из РФ попадает в Китай через Монголию в связи с ростом потребления этого вида топлива.