Москва, 21 июня, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Покончивший с собой в Москве один из создателей советской термоядерной бомбы Григорий Клинишов ушел из жизни со второй попытки. Об этом ИА Регнум сообщил источник, знакомый с ходом расследования обстоятельств гибели учёного.

Яровицын/ТАСС Термоядерная бомба

По словам собеседника агентства, инженер-физик сам сообщил о попытке самоубийства в своей предсмертной записке. 92-летний Григорий Клинишов в прощальном послании написал дочери Наталье, что 5 июня совершил попытку суицида, но она оказалась неудачной.

«В записке ученый попросил прощения у дочери, написал, что не может более терпеть причиняемые ему тяжелым недугом боли, а также вспомнил свою умершую ранее супругу, без которой не представлял свою жизнь», — рассказал собеседник ИА Регнум. Из этических соображений агентство не станет публиковать полный текст записки.

Как сообщало ИА Регнум, 92-летний создатель первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов покончил с собой. Возле его тела нашли предсмертную записку, в которой он рассказал родным, что очень страдал.

РДС-37 — первая советская двухступенчатая термоядерная бомба. Первые работы по созданию начались в 1950 году, а испытания прошли в ноябре 1955 года на Семипалатинском полигоне. Снаряд сбросили с бомбардировщика Ту-16. Взрыв подтвердил возможность преодоления отметки мощности в 1 Мт.