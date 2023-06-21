Мелитополь, 21 июня, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Российские войска загнали подразделения ВСУ в «огневой мешок» у села Пятихатки в Запорожской области. Об этом 21 июня сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа РСЗО «Град» в зоне СВО

«Армия России загнала ВСУ в огневой мешок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время населённый пункт остаётся в серой зоне. Само село превращено в руины, в нём подразделения ВСУ уничтожаются огнём танков, авиации и артиллерии.

Уточняется, что 5-й батальон 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ вынужден вывести основные силы и технику, уцелевшие после огня российской армии.

«На окраинах стёртого с лица земли села находится минимальное количество сил ВСУ, основные силы между Пятихатками и Лобковым», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что 128-я бригада ВСУ после понесённых больших потерь приостановила наступление, проводит перегруппировку и подтягивает резервы в районе Каменского.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что село Пятихатки вернулось под контроль Вооружённых сил РФ. Также отмечалось, что российские разведчики захватили там в плен группу бойцов ВСУ.