В Нидерландах рассказали подробности о новом пакете санкций ЕС против РФ
МИД Нидерландов: в новый пакет санкций ЕС против России включены производители оружия
Амстердам, 21 июня, 2023, 19:47 — ИА Регнум. В новый, 11-й, пакет антироссийских санкций ЕС включены производители оружия и поставщики средств кибербезопасности для спецслужб РФ. Об этом 21 июня заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.
«Рад, что ЕС достиг политического соглашения по новому пакету санкций против России, включая меры, направленные на усиление борьбы с обходом санкций», — написал Хукстра в Twitter.
По его словам, благодаря усилиям Нидерландов, пакет санкций распространится на производителей оружия, поставщиков электроники российским спецслужбам и лиц, связанных с эвакуацией детей с Украины.
Как ранее сообщало ИА Регнум, постпреды ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что новый пакет будет включать в себя инструмент по борьбе с обходом ранее утверждённых ограничений.
По словам постпреда Польши при ЕС Анджея Садося, ЕС запретит транспортировку нефти по южной ветви трубопровода «Дружба», а также запретит российским грузовым прицепам пересекать границу с Евросоюзом.
Эксперт финуниверситета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с корреспондентом ИА Регнум отметил, что российская экономика не понесёт серьёзного урона в случае прекращения поставок нефти по южной ветке «Дружбы».