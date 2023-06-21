Амстердам, 21 июня, 2023, 19:47 — ИА Регнум. В новый, 11-й, пакет антироссийских санкций ЕС включены производители оружия и поставщики средств кибербезопасности для спецслужб РФ. Об этом 21 июня заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

EPA/MYKOLA TYS/ТАСС Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра

«Рад, что ЕС достиг политического соглашения по новому пакету санкций против России, включая меры, направленные на усиление борьбы с обходом санкций», — написал Хукстра в Twitter.

По его словам, благодаря усилиям Нидерландов, пакет санкций распространится на производителей оружия, поставщиков электроники российским спецслужбам и лиц, связанных с эвакуацией детей с Украины.

Как ранее сообщало ИА Регнум, постпреды ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что новый пакет будет включать в себя инструмент по борьбе с обходом ранее утверждённых ограничений.

По словам постпреда Польши при ЕС Анджея Садося, ЕС запретит транспортировку нефти по южной ветви трубопровода «Дружба», а также запретит российским грузовым прицепам пересекать границу с Евросоюзом.

Эксперт финуниверситета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с корреспондентом ИА Регнум отметил, что российская экономика не понесёт серьёзного урона в случае прекращения поставок нефти по южной ветке «Дружбы».