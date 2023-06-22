Мурманск, 22 июня, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Анна Василиди

Фото из личного архива Анастасии Креславской Анастасия Креславская

Предлагаем вашему вниманию интервью с Анастасией Креславской, экс-акционером АО «Мурманский морской рыбный порт».

— Глава ВТБ Андрей Костин говорит, что необходимо запускать приватизацию для того, чтобы решать проблему развития экономики. Какие предприятия должны быть приватизированы, а какие будут эффективнее работать, если они будут национализированы?

— Костин начал с того, что нужно объявить новую приватизацию, чтобы пополнить бюджет. Борис Титов ему уже отвечал, что надо защитить старую приватизацию перед объявлением новой. Любое объявление новой приватизации должно привлекать людей вкладывать деньги в государственный актив. На практике же мы видим пересмотр сделок по приватизации тем или иным способом.

В нашем случае актив АО «Мурманский морской рыбный порт» отобрали за якобы нарушение федерального закона № 57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»), хотя у нас есть все доказательства, что не было не то что факта, не было даже предпосылок. При этом сама приватизация 2015 года не была оспорена. Есть также такие компании, как АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (судостроительный завод, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию), где была оспорена именно приватизация 1994 года. Сейчас дело рассматривается в суде. Там 221 миноритарий, среди которых — физические лица, в том числе блокадники Ленинграда и их наследники.

Чтобы привлечь деньги, государственный актив не должен быть токсичным. Не должно быть токсичным владение, инвестирование денежных средств. Сейчас ситуация выглядит иначе, потому что все итоги приватизации могут быть в любой момент пересмотрены, если государство проявляет заинтересованность в этом активе.

На Петербургском международном экономическом форуме Костин закончил тем, что предложил национализировать «Яндекс». Начали говорить о новой приватизации, о возможностях для предпринимателей, а закончили тем, что нужно забрать «Яндекс».

— Мурманский порт перешел под управление государства. Как он будет развиваться теперь?

— Перспективы будут зависеть от той политики и интересов государства, которые к нему проявлены, ведь они не просто так его отобрали. Насколько я понимаю Илью Васильевича Шестакова, они попытаются в рамках программы инвестиционных квот попросить рыбаков вкладывать деньги в реконструкцию порта. Отблагодарят их тем, что немного перераспределят квоты в их пользу. Было озвучено, что надо строить структуру для портов, которую соединят в Северный морской путь, и привлекать к этому будут тех, у кого есть деньги, то есть рыбодобывающие компании.

— Каковы основные проблемы модернизации Мурманского порта? Что необходимо сделать, чтобы он полноценно функционировал?

— Когда мы приобретали порт, мы отдавали себе отчет в том, что мы покупаем руины. Мы покупали его с прицелом увеличить эффективность перевалки рыбопродукции. Снизить расходы и увеличить доходы — простая предпринимательская деятельность. В инфраструктуру предприятия было вложено два миллиарда рублей. Когда порт покупали, сумма основных средств была в районе двухсот миллионов рублей. Сейчас сумма основных средств — миллиард и двести миллионов, а порт у нас забрали. Это и перегрузочная техника, и новое оборудование, и новые подстанции, и новые сети электро — и водоснабжения, причальные электроколонки…

Основной проблемой этого рыбного терминала всегда было отсутствие капитального ремонта государственной собственности — причалов, которая находилась в ведении Росрыболовства. Мы можем выстроить любую рыбопринимающую инфраструктуру, но если причал — нерабочий, ограниченный в эксплуатации, то к нему не может подойти судно. В этом случае мы бессильны.

К сожалению, в 2018 году решением Росимущества причалы у АО «МРМП» забрали и передали в ведение ФГУП «Нацрыбресурс» (подведомственная компания Росрыболовства). Все это время ФГУП «Нацрыбресурс» занимался тем, что мешал развитию рыбного терминала. Они забрали причалы, провели серию незаконных аукционов, которые мы оспорили во всех судебных инстанциях, потом они начали расставлять на причалы суда несоответствующего класса, например трубоукладчики, танкеры без главного двигателя, на отстой — всё, чтобы блокировать рыбоперевалку. Также УФАС Мурманской области установил картельный сговор ФГУП «Нацрыбресурс», а порт в суде первой инстанции взыскал 24 миллиона рублей ущерба по этому поводу.

Мы все понимаем, что причал — это государственное имущество, которое ограничено в обороте и не может быть передано частным лицам, хотя мы в свое время предлагали концессионное соглашение, проработали экономическую программу и представили губернатору Мурманской области и даже получили согласие со стороны Минэкономразвития.

Причалам свыше 50 лет — это наследие Советского Союза. Когда мы приобретали порт, мы планировали ремонтировать всю причальную линию, которая прилегает к терминалу. Так как причалы забрали в хозведение, мы никак не могли быть задействованы. Сам «Нацрыбресурс» после судебных разбирательств с незаконными аукционами и картельными сговорами не захотел с нами иметь никакого дела, хотя они должны эффективно распоряжаться государственным имуществом и передавать его в аренду. В итоге они решили эксплуатировать причалы самостоятельно. Их экономическая модель эксплуатации госсобственности оказалась несостоятельной, потому что с рыбаков деньги за стоянку взимались, а ремонтов не проводили. Неэффективность подобного управления подтверждена судебными решениями о необходимости проведения капитальных ремонтов причалов. Судебные решения были приняты в 2018 году, было предоставлено время на их исполнение. Однако причалы продолжают ветшать.

Отобрали причалы, теперь отобрали сам терминал и просят рыбаков, у которых хватает головной боли, связанной с добычей и транспортировкой продукции, заниматься еще и гидротехнической и стивидорной деятельность. За все это время Росрыболовство, ФГУП «Нацрыбресурс» так и не нашли денег, чтобы отремонтировать государственную собственность. Теперь, вероятно, причалы будут ремонтировать рыбаки. Сейчас эта инициатива озвучена в форме идеи и пока сложно сказать, как это будет реализовано.

— Почему в 2011 году было так сложно найти покупателя для этого порта? Что изменилось сейчас?

— В 2011 году было принято первое решение выставить этот актив на продажу. Это произошло после посещения порта премьер-министром Зубковым. Он увидел, в каком запущенном состоянии находится этот актив. У государства не было интереса вкладывать туда средства, так как это долгосрочные инвестиции. Поставка рыбопродукции в порт не может быть увеличена, так как это биоресурс и там есть ограничения в виде квот. Отдача от таких инвестиций — очень долгая, поэтому государство не было заинтересовано в том, чтобы приводить там всё в порядок, и приняло решение отдать это частному бизнесу. Состоялось два безуспешных аукциона, в третьем приняли участие мы и приобрели этот актив. Мы никогда не скрывали, что это семейный бизнес, а значит, ответственный, значит, работающий «в долгую».

После покупки нам пришлось проводить обширную реструктуризацию и реконструкцию. На момент покупки, например, в порту не работал ни один кран для выгрузки рыбопродукции.

За семь лет управления этой компанией я могу сказать, что порт впервые задекларировал налогооблагаемую прибыль. До этого речь шла о покрытии накопленного убытка в размере 200 млн рублей. На сегодняшний день все работает и исправно функционирует, кроме причалов, состояние которых неудовлетворительное. Мы не нашли взаимопонимания с властями по концессии. Получается, что для того, чтобы решить эту проблему, надо опять искать инвесторов.

— Кто может стать этим инвестором?

— В качестве инвесторов сейчас рассматривают только рыбодобывающие компании. Государство считает, что именно у них есть ресурс для этого — денежные средства, которые можно инвестировать в причалы.

Кроме Росрыболовства, Минтранс проявлял интерес к этому терминалу. Они готовят свой план, свою программу реновации. Там тоже говорится о том, что государство в краткосрочной перспективе выйдет из актива и порт передадут в частные руки. Так что есть некоторая доля неопределенности, какое ведомство будет управлять активом.

Ранее глава Росрыболовства заявлял, что в порту проведут инвентаризацию, так как прошлые акционеры выводили активы. Что это были за активы? Началась ли эта инвентаризация уже и чего от нее ожидать?

Как это было озвучено мне, будут сопоставляться остатки на 2015 год, когда порт был государственным, с остатками на нынешний период. Мы не очень понимаем, что это даст. Это называется сравнение, а не инвентаризация. С 2015 года по 2023 год никто не оспорил тот факт, что порт был частным. Сейчас хотят найти какие-то минусы, ведь все плюсы нам простили. За семь лет, конечно, были приобретения, списания, модернизации — миллиард хозяйственных операций. Хотелось бы, чтобы новые управленцы занимались развитием, а не оценками хозяйственных операций предыдущих собственников. Есть намерения оспорить сделки, не являясь участниками акционерного общества. Однако, судя по чудесам оспаривания сделок в рамках 57-ФЗ, может произойти что угодно.

— Стоит ли государству передавать обратно порт в руки частным акционерам?

Неправосудность процесса нашла отражение во всех специализированных юридических сообществах, СМИ. По сути, не работает механизм защиты частной собственности. Как с этим будут справляться новые частные инвесторы, остается только гадать.