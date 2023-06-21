Москва, 21 июня, 2023, 19:36 — ИА Регнум. В Москве дан старт проекту «Новое звучание», в рамках которого учреждениям культуры новых регионов России передано 117 музыкальных инструментов. Мероприятие состоялось 21 июня в Концертном зале им. П. И. Чайковского.

Владимир Песня/РИА Новости

Акцию по передаче музыкальных инструментов, костюмов и оборудования в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области запустила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Сегодня коллегам из новых регионов будет передано 117 музыкальных инструментов, 200 костюмов, более 50 комплектов оборудования на общую сумму более 20 млн рублей», — сказала Любимова журналистам.

По её словам, в акции участвуют 26 федеральных и региональных филармоний и оркестров, а также масса коллективов самого разного уровня.

На мероприятии присутствовали народный артист РФ, саксофонист Игорь Бутман и народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня у городской пристани Мариуполя состоялся праздник выпускников «Алые паруса». За образец было взято одноименное торжество, которое ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. На мариупольском пирсе спустили на воду свой корабль — яхту «Ассоль» с алыми парусами и записали видеообращение от местной молодежи к выпускникам в других российских регионах.