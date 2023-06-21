Париж, 21 июня, 2023, 19:34 — ИА Регнум. При взрыве, который произошёл в центре Парижа, пострадали 16 человек, семь из них находятся в критическом состоянии, девять — в тяжёлом, сообщил 21 июня телеканал BFM.

Кадр из видео На месте взрыва в Париже

Причина взрыва пока не установлена. Очевидцы сообщают о сильном запахе газа.

Информацию о взрыве подтвердил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Париж, улица Сен-Жак в пятом округе Парижа. На место происшествия выехала пожарная бригада. Пожалуйста, не мешайте им работать и избегайте этого района», — написал министр в Twitter.

Как сообщало ИА Регнум, ЧП в Париже произошло в среду около 17:00 (18:00 мск). По предварительным данным, причиной могла стать утечка газа. Здание, в котором, по предварительным данным, произошел взрыв газа, полностью обрушилось.