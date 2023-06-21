Москва, 21 июня, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Лётчики Вооружённых сил Украины (ВСУ) призывают ускорить поставки американских истребителей F-16 из-за превосходства российской армии в воздухе, которое тормозит украинское контрнаступление, сообщает CNN.

РИА Новости Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России в зоне СВО

Один из украинских командиров рассказал телеканалу, что российская авиация работает постоянно, в течение всего дня. «Они работают то на вертолётах, то на самолётах», — уточнил он.

По его словам, ВСУ категорически не хватает авиационной поддержки.

Другой украинский лётчик признался, что опасается российских систем ПВО и Су-35. Он отметил, что ВСУ пытаются маневрировать и определять окна для поражения целей. «Но это не гарантирует нашу безопасность, потому что Россия тоже пытается учиться, и они тоже меняют свою тактику», — отметил он.

Несмотря на получение Киевом от западных стран 45 штурмовиков Су-25 и истребителей МиГ-29, украинские военные пожаловались на трудности с этими самолетами в ожидании F-16. При этом долгосрочную потребность в них они оценили в более чем 100 единиц техники.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что пилоты ВСУ смогут освоить управление американскими истребителями F-16 значительно быстрее, чем за стандартные шесть месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16, в случае передачи их киевским властям, будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Он подчеркнул, что, вопреки собственным утверждениям, НАТО всё больше и больше втягивается в конфликт на Украине.

До этого издание Politico написало, что проходивший обучение в США украинский пилот Владислав Савельев был сбит в зоне спецоперации в одном из первых вылетов. При этом он использовал знакомый украинским военным советский истребитель МиГ-29 и обучался в Соединённых Штатах в течение двух лет.