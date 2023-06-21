Париж, 21 июня, 2023, 19:05 — ИА Регнум. В пятом округе Парижа прогремел взрыв. Об этом 21 июня сообщила газета Liberation.

Кадр из видео На месте взрыва в Париже

Отмечается, что ЧП произошло в среду около 17:00 (18:00 мск). По предварительным данным, причиной стала утечка газа. О пострадавших не сообщается.

«Мы услышали сильный взрыв, видели черный дым и падающие обломки», — сказал один из жителей округа.

По данным телеканала BFMTV, несколько домов загорелись, фасады ещё нескольких обрушились. На место прибыли пожарные.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в центре Марселя обрушился жилой дом. При этом частично пострадали и соседние дома. Жители прилегающих зданий были срочно эвакуированы. Мэр города указал, что на месте происшествия был пожар, который мешал полноценно провести поисково-спасательные работы. По данным СМИ, было много раненых.