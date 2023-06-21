Москва, 21 июня, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Польский футболист Мацей Рыбус покинет московский «Спартак», трудовой договор расторгнут по взаимному согласию, сообщили в пресс-службе футбольного клуба 21 июня.

Александр Вильф/РИА Новости Мацей Рыбус

«Спартак» и защитник Мацей Рыбус расторгли трудовой договор по соглашению сторон. 33-летний игрок из Польши покидает наш клуб в статусе свободного агента», — отметили в пресс-службе.

Рыбус перешел в «Спартак» летом 2022 года и провел за команду 12 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Ранее в России футболист выступал за грозненский «Терек» («Ахмат», 2012–2016) и московский «Локомотив» (2017–2022), в составе которого в 2018 году стал чемпионом страны. За национальную сборную Польши он провёл 66 игр и забил два гола.

Как сообщалось ранее, 20 июня новым генеральным директором «Спартака» стал Олег Малышев, который прежде входил в состав совета директоров. Бывший генеральный директор Евгений Мележиков покинул клуб по соглашению сторон, причины решения не уточнялись. В чемпионате России в сезоне 2022–2023 годов «Спартак» занял третье место, набрав 54 очка и отстав от чемпиона страны, петербургского «Зенита», на 16 очков, а от серебряного призёра (ЦСКА) — на 4 очка.