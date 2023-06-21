Москва, 21 июня, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Во время одного из боевых вылетов экипаж истребителя Су-35С ВКС России своевременно обнаружил и уничтожил самолет ВСУ. Соответствующая видеозапись опубликовали 21 июня в Telegram-канале Минобороны России.

Кадр из видео. Министерство обороны России Пилот истребителя Су-35С ВКС России

«Наши «птички» отрабатывают по противнику», — подписала видео пресс-служба ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814699" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-35С ВКС России

Ранее в Минобороны показали работу одного из штурмовиков Су-25 ВКС России. В ходе спецоперации самолёт совершил более 230 боевых вылетов. На видеокадрах замечены 23 белые звезды, каждая из них означает десять боевых вылетов. Также в ролике видна подготовка двух самолётов Су-25 к очередному выполнению боевых задач, установка картриджей с патронами ложных тепловых целей, вылет штурмовиков на позиции, пуск ракет по противнику, а также их возвращение на аэродром.

Как сообщало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что ВКС России сорвали наступление украинской армии на торском направлении в Донецкой Народной Республике. ВСУ понесли значительные потери.