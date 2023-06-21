Москва, 21 июня, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Секретариат ООН никак не осудил действия Украины, которые привели к подрыву аммиакопровода Тольятти — Одесса. Об этом 21 июня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Вот вы что-то слышали от, например, секретариата ООН, осуждающего подобные действия? Ноль. Ничего», — сказала Захарова.

Она отметила, что секретариат и его специализированные структуры могли хотя бы выразить пресловутую озабоченность, но там делают вид, что не в курсе произошедшего.

По её словам, такая позиция международных чиновников идёт вразрез с регулярными дискуссиями на тему продовольственной безопасности под эгидой ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что аммиакопровод подорвали украинские диверсанты. 9 июня заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил, что фактор подрыва аммиакопровода учтут в будущих контактах по зерновой сделке.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия исходит из того, что 18 июля зерновая сделка прекратит действие. Он отметил, что данные Москве в рамках сделки обещания продолжают не выполняться. По его словам, Россия не снимает требования о запуске аммиакопровода Тольятти — Одесса, но возможность его быстро запустить уничтожена.

21 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок продления зерновой сделки нет, потому что она не выполнена.