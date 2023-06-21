Москва, 21 июня, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Позиции России и Китая по вопросам мироустройства близки, потому в Москве уверены в своих отношениях с Пекином, заявила 21 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

«Мы по базовым вопросам современного мироустройства смотрим либо с совпадающих, либо с очень близких позиций: уважение международного права, невмешательство во внутренние дела государства, ненацеленность друг на друга, нерассматривание других в качестве лакомых кусков или целей для уничтожения», — сказала Захарова на брифинге МИД.

18 июня на пресс-конференции по итогам переговоров президента России Владимира Путина с лидерами ряда стран Африки министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия разделяет принципиальные подходы Китая по вопросу об урегулировании ситуации на Украине.

Как сообщалось ранее, опубликованный в феврале 2023 года план Китая по урегулированию ситуации на Украине включает в себя в том числе призыв к Западу отказаться от поставок оружия Киеву и снять санкционные ограничения против России. Также в Пекине призвали стороны незамедлительно начать мирные переговоры.

16 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что западные страны, говорящие о «зависимости» России от Китая, в действительности сами находятся в такой зависимости. У России же просто хорошие отношения как с Китаем, так и с Индией и другими быстро развивающимися странами, отметил президент.