Москва, 21 июня, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Volkswagen Group Rus объявил о смене названия на ООО «АГР» / AGR Automotive Group, сообщила 21 июня пресс-служба компании.

Станислав Красильников/ТАСС

В сообщении отмечается, что после переименования компания продолжит свою деятельность на российском рынке, а также проведет полномасштабный ребрендинг.

Смена названия стала первым шагом в рамках трансформации и перезапуска бизнеса после перехода активов новому собственнику. Как отметили в пресс-службе компании, AGR Automotive Group продолжит производство и продажу автомобилей и сделает всё возможное, чтобы клиенты имели доступ к широкому перечню моделей и качественному сервису.

В мае Volkswagen объявил о продаже всех своих российских активов, включая автозавод в Калуге, структуре холдинга «Авилон» — ООО «Арт-Финанс». Сделку одобрили государственные органы России.

Сделка включает в себя производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также складские помещения и финансовые взаимоотношения со всеми связанными с ними сотрудниками.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине более 500 иностранных компаний решили приостановить деятельность или вовсе уйти из России. Речь идет об уходе порядка 5000 торговых марок и проектов.

Однако задолго до этого российские власти взяли курс на импортозамещение. Расчёт оказался верным, это подтверждается мнениями экономистов, политиков и общественных деятелей. 9 февраля на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив Владимир Путин заявил, что из-за потери российского рынка иностранные компании несут огромные убытки.