Рига, 21 июня, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Латвия передала Киеву все имевшиеся у неё переносные зенитно-ракетных комплексы (ПЗРК) Stinger, а скоро отдаст все вертолёты. Об этом 21 июня заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш на конференции в Лондоне.

IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш

«Все наши ракеты Stinger сейчас на Украине. У нас есть флот вертолётов, мы пошлём их Украине, их можно использовать, они хорошо выглядят», — сказал Кариньш.

Он добавил, что на помощь Киеву правительство Латвии потратило более 1,3% ВВП, при этом 1% пошёл на военные нужды. Кроме того, в стране проходят тренировки солдаты ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле глава латвийского минобороны Инара Мурниеце заявила, что Рига передаст Киеву свою последнюю партию ПЗРК Stinger. Также она сказала, что будет продолжена программа обучения украинских солдат разного уровня.

21 июня президент России Владимир Путин отметил, что у ВСУ нет шансов в ходе наступления благодаря мужеству и героизму российских бойцов и их готовности отражать любые действия противника. Ранее он говорил, что ВСУ в ходе наступления несут огромные потери, значительно превышающие классическое соотношение три к одному, и при этом не достигают никакого результата.