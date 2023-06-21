Москва, 21 июня, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Агрессивный курс США и НАТО способен привести к прямому столкновению ядерных держав, заявила 21 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

По её мнению, наибольшая опасность заключается в том они продолжают повышать ставки и всё глубже втягиваются в военную конфронтацию.

«Очевидно, что подобная линия, которую мы квалифицируем как безрассудную, способна привести к прямому вооруженному столкновению ядерных держав», — сказала она.

За день до этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность ядерного противостояния Москвы и Вашингтона значительно увеличилась. США, по его словам, переживают самое опасное время за всю свою историю.

Президент США Джозеф Байден считает, что Россия может «реально» применить тактическое ядерное оружие (ТЯО). Решение РФ разместить ТЯО на территории Белоруссии Байден назвал «безответственным». В Москве, в свою очередь, ранее напоминали, что ядерное оружие США уже давно размещено в целом ряде стран мира.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя высказывания Байдена, назвал его страдающим деменцией коррупционером, а ситуацию, при которой в руках Байдена находится ядерное оружие, — бедой.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года заявил, что РФ имеет большие запасы ядерного оружия и непременно использует его при непосредственной угрозе государственности, но в других обстоятельствах применять ЯО не намерена.