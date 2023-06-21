Ростов-на-Дону, 21 июня, 2023, 18:05 — ИА Регнум. В Национальном рейтинге прозрачности закупок Ростовская область занимает 72-е место (четвертое с конца). Одна из причин такого положения региона в рейтинге и состояния дорог в нем — выстроенная схема, связанная с приближенной к правительству региона семьей бизнесмена, а в частности — к министру транспорта Владимиру Окуневу.

Paweł Kuźniar Плохая дорога

В мае 2023 года суд подтвердил, что донской Минтранс продвигает интересы определенных участников рынка. Общая стоимость госконтрактов, которые они получили, составляет 3,5 млрд рублей. Выявленный картель состоит из компаний, связанных с Павлом Рогачкиным и Ларисой Куц (теща Рогачкина). После того как Владимир Окунев занял должность министра транспорта в Ростовской области, крупные контракты, связанные с ремонтом дорог, переходят к компаниям, связанным с Рогачкиным и Куц. Сам Рогачкин проживает в Испании.

Владимир Окунев совмещает должности заместителя главы региона и министра транспорта. В 2021 году он задекларировал доход в 2,9 млн рублей. Однако годом ранее он отчитался о 17,3 млн рублей. В его собственности — два земельных участка с площадями 2845 и 750 кв. м, квартира и дом, а в пользовании — дом, участок и гараж.

При этом министр транспорта Ростовской области, который за 2021 год заработал чуть меньше 3 млн рублей, имеет целый гараж техники: «ГАЗ-69» и «ГАЗ-21Р»; (цена от 50 тыс. до 2 млн рублей), грузовики MAN TGX 18.480 4×2 BLS и MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW; (от 450 тыс. до 18,5 млн рублей), два полуприцепа; (от 1 млн до 50 млн рублей), автофургон ГАЗ-172 412; (350–750 тыс. рублей), спецавтомобиль УАЗ-31 512-0; (100–230 тыс. рублей) и снегоболотоход CFMoto X8 EFI (от 490 тыс. до 1,4 млн рублей).

Окунев ссылается на данные ВЦИОМ, согласно которым более 70% жителей Ростовской области довольны дорогами, и этот показатель растет с каждым годом. При этом официально ВЦИОМ не публиковал таких данных. На сайте института доступны лишь общие данные по стране, но не цифры, озвученные министром. Данные же, которые доступны, показывают, что менее половины дорог в Ростове-на-Дону соответствует нормативам.

Жители Ростовской области самостоятельно начали приводить дороги в порядок после длительного игнорирования проблемы со стороны регионального Минтранса. В своем открытом обращении они показали, как засыпали дорогу щебнем собственными силами, однако не справляются с более глобальными работами, для которых требуется спецтехника. При этом ведомство еженедельно публикует информацию о поиске подрядчиков для строительства и ремонта полотна в регионе на сайте госзакупок.

«Дорога просто жесть, ад. Представляете, мне 21 год, и я сколько себя помню, эта дорога была вот такой! Всю жизнь! Всегда!» — заявила в своем видео, которое набрало 2 млн просмотров, популярный блогер Валя Карнавал.

Состояние дорог в регионе вызвало обеспокоенность в том числе и президента России, который поручил устранить блокаду новых территорий страны со стороны Ростовской области. Владимир Путин лично убедился, что грузы в зону спецоперации доставляются по бездорожью. «Там невозможно проехать, там нужно срочно навести порядок», — цитирует слова главы государства официальный сайт Кремля.

На сегодняшний день многие жители региона не могут добраться до работы из-за состояния дорог. Картельный сговор, несмотря на его подтверждение судом, продолжает действовать. На тот факт, что местный Минтранс продолжает сотрудничать с компаниями Рогачкина, пока не смогли повлиять ни широкая огласка, ни замечания со стороны президента.