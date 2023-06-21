Варшава, 21 июня, 2023, 18:03 — ИА Регнум. В правительство Польши вернулся председатель правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. Соответствующее назначение 21 июня произвёл президент страны Анджей Дуда.

EPA/Radek Pietruszka/ТАСС Лидер правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский

Качиньский будет единственным вице-премьером в польском правительстве. В 2006–2007 годах он занимал должность премьер-министра Польши, а также вице-премьера в 2020–2022 годах.

Ярослав Качиньский является братом-близнецом бывшего президента Польши Леха Качиньского, который погиб в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Качиньский заявил, что Польша должна иметь больше оружия дальнего радиуса действия. По его словам, в стране уже в определённой степени есть такое оружие, но этот уровень недостаточный.