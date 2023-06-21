В США заявили, что Зеленскому придётся договариваться с Россией
WSJ: Зеленский будет вынужден пойти на соглашение с Россией ради вступления в НАТО
Вашингтон, 21 июня, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Режим Зеленского будет вынужден идти на соглашение с Россией на более или менее выгодных условиях. Такое мнение высказал автор газеты The Wall Street Journal Уильям Галстон.
Он обратил внимание на то, что западный принцип помощи Киеву, который можно охарактеризовать как «столько, сколько потребуется», на деле означает только поддержку в рамках нынешнего контрнаступления ВСУ, по результатам которого Зеленскому в любом случае будет нужно идти на компромисс.
Автор статьи также напомнил, что только окончание данного конфликта откроет Украине возможную дорогу в НАТО. Галстон предположил, что к концу текущего года поддержка идеи прекращения огня в качестве первого шага к мирным переговорам станет слишком мощной, чтобы ей сопротивляться, даже на фоне того, что некоторые союзники ещё будут сомневаться в разумности подобного развития событий.
По словам автора, эта суровая реальность станет горькой пилюлей для большинства жителей Украины. Он отметил, что такая ситуация складывается в том числе и в результате распада американского двухпартийного консенсуса по поддержке Украины, а также возможности смены курса Вашингтона в случае победы Дональда Трампа на будущих выборах президента США.
«Если Зеленский не готов поставить будущее своей страны в зависимость от прихотей американских избирателей, ему следует задуматься о том, чтобы заключить наиболее выгодную сделку, которую он только может получить от союзников, пока уровень поддержки ещё остается достаточно высоким», — в заключении написал автор.
Как передавало ИА Регнум, руководство Франции изменило позицию по вступлению Украины в НАТО. Теперь в Париже рассматривают такую возможность как самостоятельную гарантию безопасности для киевских властей. На заседании Совета обороны в Елисейском дворце говорили об одобрении присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Но с оговоркой: Франция не поддержит вступление в НАТО, если будет продолжаться военный конфликт.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своём Telegram-канале, что единственный путь к завершению конфликта с Россией — это максимальное усиление военного потенциала Киева. Он считает, что никакое перемирие не способно принести мир.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми не учитывающие позицию России мирные инициативы. Он отметил, что те положения различных мирных инициатив, которые не коррелируются с позицией России, будут неприемлемы для Кремля, при этом руководство России открыто к диалогу, в отличие от украинской стороны.