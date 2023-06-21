Вашингтон, 21 июня, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Режим Зеленского будет вынужден идти на соглашение с Россией на более или менее выгодных условиях. Такое мнение высказал автор газеты The Wall Street Journal Уильям Галстон.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Он обратил внимание на то, что западный принцип помощи Киеву, который можно охарактеризовать как «столько, сколько потребуется», на деле означает только поддержку в рамках нынешнего контрнаступления ВСУ, по результатам которого Зеленскому в любом случае будет нужно идти на компромисс.

Автор статьи также напомнил, что только окончание данного конфликта откроет Украине возможную дорогу в НАТО. Галстон предположил, что к концу текущего года поддержка идеи прекращения огня в качестве первого шага к мирным переговорам станет слишком мощной, чтобы ей сопротивляться, даже на фоне того, что некоторые союзники ещё будут сомневаться в разумности подобного развития событий.

По словам автора, эта суровая реальность станет горькой пилюлей для большинства жителей Украины. Он отметил, что такая ситуация складывается в том числе и в результате распада американского двухпартийного консенсуса по поддержке Украины, а также возможности смены курса Вашингтона в случае победы Дональда Трампа на будущих выборах президента США.

«Если Зеленский не готов поставить будущее своей страны в зависимость от прихотей американских избирателей, ему следует задуматься о том, чтобы заключить наиболее выгодную сделку, которую он только может получить от союзников, пока уровень поддержки ещё остается достаточно высоким», — в заключении написал автор.

Как передавало ИА Регнум, руководство Франции изменило позицию по вступлению Украины в НАТО. Теперь в Париже рассматривают такую возможность как самостоятельную гарантию безопасности для киевских властей. На заседании Совета обороны в Елисейском дворце говорили об одобрении присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Но с оговоркой: Франция не поддержит вступление в НАТО, если будет продолжаться военный конфликт.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своём Telegram-канале, что единственный путь к завершению конфликта с Россией — это максимальное усиление военного потенциала Киева. Он считает, что никакое перемирие не способно принести мир.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми не учитывающие позицию России мирные инициативы. Он отметил, что те положения различных мирных инициатив, которые не коррелируются с позицией России, будут неприемлемы для Кремля, при этом руководство России открыто к диалогу, в отличие от украинской стороны.