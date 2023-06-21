Саратов, 21 июня, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Двое подростков, выпавшие из окна на пятом этаже жилого дома в Саратове, праздновали день рождения своей знакомой. Под ними обрушилась конструкция для цветов, сообщила пресс-служба УМВД по Саратовской области в Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА Регнум

В ночь на 21 июня учащиеся одного из образовательных учреждений находились в квартире на улице Гвардейской вместе с другими молодыми людьми. Всем им от 16 до 24 лет. Собравшиеся праздновали день рождения своей знакомой и употребляли спиртные напитки.

Около 3 часов ночи пострадавшие сели на подоконник, с уличной стороны которого находилась конструкция для растений. Конструкция обрушилась вниз, вместе с ней упали и молодые люди.

Обоих доставили в больницу с травмами.

В отношении трёх несовершеннолетних девушек, которые участвовали в вечеринке, и их родителей составили административные протоколы по ст. 20.21 и ст. 5.35 КоАП РФ соответственно. Решается вопрос о привлечении к ответственности по ст. 6.10 КоАП РФ 24-летнего молодого человека, который приобрёл спиртные напитки для вечеринки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее по факту травмирования двух 17-летних подростков, выпавших с пятого этажа в Саратове, начали доследственную проверку.