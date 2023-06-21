Москва, 21 июня, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Ушёл из жизни уральский документалист и кинорежиссёр Кирилл Котельников, снимавший клипы для рок-группы «Чайф» и других музыкальных коллективов. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в пресс-службе группы.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Отмечается, что кинорежиссёр скончался в возрасте 58 лет.

«Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова <…> А сколько еще было планов!» — приводит агентство сообщение пресс-службы.

Коллеги кинорежиссёра отметили, что он был из тех светлых людей, с которыми хочется работать, общаться и дружить.

«Всё это у нас было. Спасибо, Кирилл», — говорится в сообщении.

Среди его работ — «С чего начинается Родина», «Все девушки Бонда», «Сон в красном тереме», «Не передовая» и «Картонная пристань», комедийная лента «Гриша Субботин», документальный проект «О, этот Фариан!». Кинорежиссёр также снимал клипы для немецкой группы Bad Boys Blue и других музыкантов.