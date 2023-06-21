Москва, 21 июня, 2023, 17:34 — ИА Регнум. В День памяти и скорби не планируется какого-либо заявления президента РФ Владимира Путина. Об этом 21 июня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM День памяти и скорби

На вопрос, планируется ли какое-либо заявление или выступление с речью, Песков ответил: «Нет».

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Памятное мероприятие пройдёт в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

В ночь с 21 на 22 июня, ко Дню памяти и скорби по всей России пройдут акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». Акции также состоятся в более чем 50 странах мира, среди которых Бразилия, Панама, Ливан, Тунис, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан.