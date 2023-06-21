Москва, 21 июня, 2023, 17:32 — ИА Регнум. На встрече президента России Владимира Путина с выпускниками военных вузов России 21 июня лётчик Илья Мельников из 559-го бомбардировочного авиационного полка подарил главе государства свои наручные часы, назвав их счастливыми.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент России Владимир Путин и лётчик Илья Мельников

Видеозапись разговора Путина и Мельникова опубликовал журналист Павел Зарубин. Лётчик спросил, может ли он сделать президенту подарок, и, получив утвердительный ответ, снял с руки часы и передал их Путину.

Глава государства, в свою очередь, отметил, что как раз сегодня забыл свои часы, надел подарок на руку и поблагодарил Мельникова.

«Они счастливые. У них большой налёт, и всегда они возвращались целыми», — сказал лётчик.

Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления на встрече с выпускниками военных высших учебных заведений Владимир Путин заявил, что укрепление и развитие армии было и остаётся безусловным приоритетом России и государство с учётом новых вызовов и опыта проведения специальной военной операции продолжит совершенствовать Вооружённые Силы.

Российские солдаты и офицеры, достойные наследники героев Великой Отечественной войны, сейчас стойко сражаются в зоне СВО за правду и справедливость и ими гордится и поддерживает их вся страна, отметил также президент.