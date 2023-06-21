Курск, 21 июня, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Продавец шаурмы Абдулазиз Абдукадиров вывез семь человек из посёлка Глушково Курской области во время обстрела со стороны Украины. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.

Telegram-канал правительства Курской области Абдулазиз Абдукадиров

ВСУ подвергли Глушково массированному обстрелу 18 июня. В воскресный день на рынке было многолюдно. Когда начался обстрел, люди стали прятаться в убежища. Абдукадиров, который готовит на рынке шаурму, помог спастись трём женщинам, ребёнку и подростку, которые забежали за вагончик на рынке.

Мужчина посадил всех пятерых в свою машину и вывез за пределы посёлка. Затем он вернулся в Глушково и забрал оттуда ещё двух человек. Вагончик, за которым прятались люди, сильно повредило украинским снарядом.

«Я не считаю себя каким-то героем! Всевышний дал мне возможность спасти людей, и я это сделал», — приводит слова Абдулазиза Абдукадирова пресс-служба областной администрации в соцсети «Вконтакте».

Спасённые жители поблагодарили мужчину и попросили местную администрацию его наградить.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска регулярно обстреливают населённые пункты Курской области. В Глушково 18 июня насчитали больше 16 прилётов, два человека пострадали и были госпитализированы, часть посёлка осталась без электричества из-за повреждения ЛЭП. Ещё 10 прилётов насчитали в Тёткино и Попово-Лежачах в том же районе. В Тёткино вспыхнул пожар на сахарном заводе.