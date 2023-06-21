Москва, 21 июня, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Рядом с телом создателя первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григория Клинишова нашли предсмертную записку, в которой он рассказал родным, что очень страдал. Об этом 21 июня сообщил корреспонденту ИА Регнум информированный источник.

РИА Новости/Александр Лыскин Центр Семипалатинского ядерного полигона

Ранее стало известно, что известный учёный покончил с собой на 93-м году жизни.

Тело бывшего инженера-физика обнаружили 17 июня в квартире на Космодамианской набережной, где он последние годы проживал вместе со своей 67-летней дочерью. Женщина разговаривала с отцом незадолго до его смерти, после беседы покинула квартиру на пару часов.

Вернувшись домой, она обнаружила тело Григория Емельяновича в одной из комнат. Отец оставил предсмертную записку в которой объяснил причину своего поступка. По его словам, он тяжело переживал смерть супруги и собственные проблемы со здоровьем. Клинишов извинился перед дочерью и рассказал, что уже пытался покончить с собой несколько дней назад, но у него не получилось довести задуманное до конца.

Григорий Клинишов участвовал в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37.