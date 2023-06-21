Москва, 21 июня, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Европейские финансисты поняли, что если они конфискуют замороженные активы России, то это может бумерангом ударить и по их собственной валютной системе. Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 июня заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия»). Так он прокомментировал новость, что в распоряжении Bloomberg оказались документы, свидетельствующие о том, что власти ЕС не смогли придумать, как законно присвоить замороженные ими российские активы на 200 млрд евро.

Сергей Фадеичев/ТАСС Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий

Водолацкий полагает, что финансисты Европейского союза поняли: изъятие российских активов обернётся нарушением функционирования всей международной системы защиты валютных инвестиций и вкладов, что может ударить бумерангом по всему глобальному валютному процессу.

Парламентарий подчеркнул, что у Брюсселя есть желание максимально навредить России, но там осознают, что спустя какое-то время им может «прилететь» то же самое.

«Поэтому пока они могут использовать вариант «взять в долг» наши деньги, не спрашивая нашего разрешения, оформив всё какими-то внутренними соглашениями. Но это опять-таки нарушение, которое повлечёт за собой определённые санкции. Любое государство, работающее с европейскими структурами, поймёт, что его золотовалютные резервы тоже могут конфисковать по надуманным причинам», — сказал депутат.

Водолацкий напомнил, что азиатский и африканский континенты являются основными покупателями и владельцами долговых расписок западных и американских банков. В такой ситуации Запад рискует, что любой их партнёр может начать выводить свои деньги, защищая их от необдуманных действий ЕС, и направить их в те же китайские банки или банки, неподконтрольные политике Государственного департамента США.

«Для России те решения, которые принимают европейцы в отношении наших замороженных резервов, в любом случае нелегитимны и являются нарушением наших суверенных прав», — призвал не забывать Водолацкий.

По его мнению, рано или поздно Россия вернёт эти деньги. Это произойдёт, когда закончится националистическая истерия, а гражданское общество освободится от тех политиков, которые поставлены англосаксами.

«Мы с вами это увидим. Такая катастрофа мировой политики не может продолжаться. Максимум — 10 лет», — подытожил парламентарий.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил Брюссель о том, что использование замороженных российских активов может обернуться крахом доверия к евро. Кроме того, под вопросом окажется финансовая стабильность Европейского союза.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал европейцев не забывать, что Москва считает блокировку её резервов ничем иным, как нарушением международного права и посягательством на государственную и частную собственность и на основы мировой экономики.