Москва, 21 июня, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Выступление группы Animal Jazz в Москве, которое было запланировано на 15 июля на дизайн-заводе «Флакон», не состоится, сообщили RT организаторы фестиваля Summer Sound.

. Руслан Шамуков/ТАСС Участники группы Animal Jazz

По предварительным данным, концерт музыкантов в Петербурге 22 июля тоже могут отменить, хотя билеты всё ещё продаются на сайтах операторов. По данным СМИ, такая же участь ждёт и другие выступления коллектива по всей России.

Точная причина отмены шоу не называется.

Ранее общественники обратились в Следственный комитет и Минкультуры РФ с требованием проверить группу на наличие оснований для признания её иноагентом из-за высказываний музыкантов. С 2014 года они высказывались против РФ, осуждали присоединение Крыма, а после объявления частичной мобилизации в России уехали в Израиль.

Как передавало ИА Регнум, накануне в столице Киргизии Бишкеке был отменён концерт группы «Порнофильмы». В клуб, где музыканты собирались играть, с угрозами пришли силовики.

«Мы искали альтернативы, но всем площадкам в Бишкеке очень быстро и чётко дали понять, что провести наш концерт никому не дадут», — сообщали музыканты.

В феврале 2022 года группа «Порнофильмы» выступила против специальной военной операции и сбежала из России. В 2021 году одна из её песен была признана экстремистской.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) был отменён концерт группы «Звери». 30 мая организаторы ПМЭФ анонсировали выступление «Зверей», однако в соцсетях подвергли критике решение пригласить группу, которая высказывалась против специальной военной операции и ни разу не выступала перед российскими военными.

Продюсер Иосиф Пригожин счёл справедливым отменять концерты критикующих СВО артистов. Он заявил ИА Регнум, что российские власти применяют справедливые и адекватные меры по отношению к артистам, которые пытаются дискредитировать Вооруженные силы РФ или критикуют спецоперацию.