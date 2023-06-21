Москва, 21 июня, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле высоко оценил работу российской военной авиации, он также подчеркнул профессионализм и мастерство лётчиков.

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«Сегодня вы и ваши боевые товарищи делаете огромной важности работу. Очень эффективно работает авиация, это точно. И фронтовая, и армейская, и штурмовая — очень хорошо. Средства поражения хорошие, и лётчики работают безукоризненно», — подчеркнул российский лидер во время неформальной части общения.

Он уточнил, что пехота всегда ждёт авиацию, и, как правило, эти ожидания оправданы.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин также сообщил, что вся Россия поддерживает участников военной спецоперации и гордится ими, а они как достойные наследники героев Великой Отечественной войны стойко сражаются за правду и справедливость. Он также добавил, что в зоне спецоперации российские солдаты и офицеры защищают сограждан, отстаивают территориальную целостность России и её право на суверенное развитие.

Глава государства также отметил, что укрепление и развитие вооружённых сил, надёжное обеспечение безопасности страны было и остаётся безусловным приоритетом России и власти, учитывая новые вызовы, продолжат всесторонне совершенствовать армию.