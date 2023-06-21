Москва, 21 июня, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Райффайзенбанк в скором времени может передать свой бизнес российским акционерам и в этом случае произойдёт отключение банка от системы SWIFT, поэтому вводимые ограничения по платежам в евро в другие банки минимизирует риски для клиентов. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто.

Владимир Гердо/ТАСС

Ранее пресс-служба Райффайзенбанка оповестила своих клиентов о том, что с 3 июля они больше не смогут провести исходящие платежи в евро в другие банки, если банк получателя находится в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Иордании, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Объединенных Арабских Эмиратах, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане. Ограничения распространяются на физических и юридических лиц, а также на индивидуальных предпринимателей. Переводов между клиентами Райффайзенбанка в России изменения не коснутся.

Как отметил экономист Солабуто, это ожидаемая новость в связи с желанием банка уйти из России, а потому представители Райффайзенбанка работают на стороне клиентов, заранее предупреждая о рисках и трудностях.

«Это неприятная, но ожидаемая новость, и волны негодования не вызовет. Райффайзенбанк скоро возможно перейдёт в российскую юрисдикцию. Если это произойдет, то могут отключить от SWIFT. Получается, что банк работает на стороне клиентов и говорит, что если прогнозы осуществятся, то клиент может пострадать ещё сильнее, чем перетерпеть данные неудобства», — рассказал Солабуто.

Финансист отметил, что Райффайзенбанк в последнее время был практически единственным в России окном на Запад, который продолжал проводить SWIFT-платежи. Многие банки в разное время начали подобным образом ограничивать денежные переводы для россиян. По мнению эксперта, от ограничений могут пострадать бизнесмены, которые продолжали веси свою деятельность в иностранной валюте недружественных для России стран.

«Пострадать могут те компании, которые не перестроились и продолжают вести внешнеэкономическую деятельность с расчётами в иностранной валюте недружественных стран. Отразится только на их субъективном бизнесе. Глобального распространения не будет иметь», — отметил финансист.

Солабуто допустил, что поскольку клиенты банка могли быть готовы к подобным ограничениям, то перевели свои счета в юани или другую надёжную валюту. Также финансист указал на тот факт, что в список стран, попавших под ограничения, вошли государства, которые поддерживают Россию или относятся к ней нейтрально.

«Ограничения по данным странам — это ограничения по серым и черным зонам, а также минимизация убытков клиентов», — пояснил эксперт.

23 мая в СМИ появилась информация о том, что австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) активизировал усилия по выводу из своего состава российской «дочки». Это связано с возрастающим внешним давлением на предмет сворачивания деловых связей с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта «Райффайзенбанк» принял решение ограничить частным клиентам возможность осуществлять переводы в долларах, а также повысить минимальный порог по переводам в долларах и евро в другие банки.