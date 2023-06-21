Санкт-Петербург, 21 июня, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Концерн Honda начал поставки автомобилей в Санкт-Петербург, на открытии дилерского центра 21 июня стартовали продажи сразу восьми новых моделей Honda, это в четыре раза больше, чем было у марки три года назад, когда она объявила о прекращении поставок.

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Как сообщает ТАСС с церемонии открытия дилерского центра, компания для начала планирует продавать более 20 автомобилей в месяц. Средняя цена автомобилей варьируется от 3,5 млн до 7 млн рублей. В ассортименте представлены седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (5-го и 6-го поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey. Все машины 2022 и 2023 годов выпуска. В наличии есть более 50 автомобилей.

Компания «Звезда Невы» стала первым петербургским дилером, который будет поставлять машины после прекращения поставок в 2020 году.

«Мы предлагаем автомобили с гарантией, официально поставляемые в Россию, обладаем необходимыми ресурсами и опытом для обеспечения премиального уровня клиентского и сервисного обслуживания», — сообщил гендиректор «Звезды Невы» Валерий Рыжкин.

По его словам, уже осенью компания планирует расширить модельную линейку.

Как сообщало ИА Регнум, в 2020 году российская дочерняя компания Honda — «Хонда Мотор Рус» — сообщала, что в течение 2022 года прекратит поставки новых автомобилей в Россию.

В заявлении компании говорилось, что такое решение продиктовано стратегией развития автобизнеса Honda, направленной на реструктуризацию операций в условиях изменений в мировой автопромышленности.