Киев, 21 июня, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Украинское законодательство не запрещает публичное исполнение песен Виктора Цоя, поскольку лидер группы «Кино» не был гражданином России, заявили 21 июня в министерстве культуры Украины в ответ на запрос местных СМИ.

Александр Чумичев, Александр Шогин/ТАСС Виктор Цой

«Песни и творчество Виктора Цоя, который не был гражданином Российской Федерации, не подлежат запрету на публичное исполнение на территории Украины», — сказано в заявлении ведомства.

Как сообщалось ранее, в июне 2023 года депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа, услышав на одной из львовских улиц, как юноша исполняет на гитаре песню Цоя, написала на него заявление в полицию.

Как следует из опубликованных видеозаписей, депутат, не представившись, потребовала от юноши перестать петь, заявив, что «русский язык в городе запрещён». Тот ответил нецензурной бранью, смысл его ответа заключался в пожелании собеседнику заняться более актуальными делами. Жители Украины в соцсетях массово поддержали юношу.