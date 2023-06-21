Москва, 21 июня, 2023, 16:33 — ИА Регнум. В отношении онлайн-кинотеатра «Иви» составлен административный протокол за распространение среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях. Об этом 21 июня сообщает РИА Новости.

Анна Майорова/URA. RU/ТАСС

Отмечается, что Останкинский суд Москвы зарегистрировал протокол, дата его рассмотрения пока не назначена. Компании грозит штраф до 4 млн рублей или временная приостановка деятельности.

Как ранее сообщало ИА Регнум, онлайн-кинотеатр Premier оштрафован на 4 млн рублей по статье о демонстрации фильмов с ЛГБТ без маркировки «18+». Установлено, что компания не указала маркировку на фильмах «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы».

Кроме того, в отношении онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» составили административный протокол за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений.