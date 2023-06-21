Москва, 21 июня, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Торговая сеть «Перекрёсток» открыла вакансии для школьников на позицию сборщиков онлайн-заказов. Стажировки будут проходить до 31 августа 2023 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин «Перекрёсток»

Устроиться на работу в «Перекрёсток» могут молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Саратове, Самаре и Тюмени.

«Сегмент онлайн-покупок — это тренд, за 2022 год такой шопинг стал востребованнее почти на 70%. За год «Перекрёсток» доставил свыше 11 миллионов заказов», — отметил управляющий директор федеральной торговой сети «Перекрёсток» Андрей Калмыков. Он добавил, что всего в сети работают 1500 сборщиков, это динамичная и нескучная работа, которая отлично подходит в качестве подработки. «Весной мы стали получать запросы старшеклассников и решили пригласить их на работу. Уверен, что в будущем многие из них начнут свою карьеру в ретейле», — подчеркнул Калмыков.

На время оплачиваемой стажировки торговая сеть гарантирует старшеклассникам гибкий график с рабочими сменами от четырех до семи часов в день.