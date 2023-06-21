Москва, 21 июня, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Вся Россия поддерживает участников военной спецоперации и гордится ими, а они, как достойные наследники героев Великой Отечественной войны, стойко сражаются за правду и справедливость, заявил 21 июня на встрече с выпускниками военных вузов в Москве президент России Владимир Путин.

Известия/Алексей Рамм

«Вся Россия, весь наш многонациональный народ поддерживает наших доблестных воинов, гордится верными сынами и дочерями Родины», — сказал президент.

В зоне спецоперации российские солдаты и офицеры защищают сограждан, отстаивают территориальную целостность России и её право на суверенное развитие, добавил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, в своём обращении к выпускникам военных вузов министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что коллективный Запад в настоящее время развернул против России настоящую войну, вводя санкции, провоцируя в сопредельных России государствах беспорядки и военные конфликты и оказывая огромную военную поддержку киевскому режиму.

Укрепление и развитие Вооружённых сил, надёжное обеспечение безопасности страны было и остаётся безусловным приоритетом России, и власти, учитывая новые вызовы, продолжат всесторонне совершенствовать армию, отметил в свою очередь президент.