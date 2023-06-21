Москва, 21 июня, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Генпрокуратура признала Всемирный фонд природы (WWF, внесён Минюстом в список иностранных агентов) нежелательной организацией в России.

ТАСС/imago images/Chris Emil Janßen

«По результатам проведения проверки генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации «World Wide Fund for Nature» («World Wildlife Fund», «WWF», «Всемирный фонд природы») (Швейцария)», — говорится в заявлении ведомства.

Также указано, что так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность под руководством подданного Великобритании Н. Исделла используется WWF в качестве прикрытия для реализации проектов, которые создают угрозу безопасности России в экономической сфере.

В марте Министерство юстиции внесло WWF в список иноагентов из-за получения фондом поддержки от иностранных источников. Кроме того, указывалось, что под видом деятельности по защите природы представители организации пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти России, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов.

19 июня пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что деятельность группы «Агора» признана в России нежелательной, поскольку она представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.