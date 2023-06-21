Брюссель, 21 июня, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Постоянные представители государств — членов Европейского союза согласовали принятие 11-го пакета санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщило шведское председательство в Совете Евросоюза в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, 21 июня послы Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России.

Отмечается, что в данный пакет были включены меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам.

Как передавало ИА Регнум, 21 июня на встрече с выпускниками военных вузов в Москве министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что коллективный Запад развернул против России настоящую войну, провоцируя в сопредельных России государствах беспорядки и военные конфликты. В таких условиях от военнослужащих требуется высочайший профессионализм, самоотдача, умение принимать решения и брать на себя ответственность, добавил министр.

Председатель Госдумы в своём Telegram-канале написал, что государства Евросоюза воюют против России. Он отметил, что военная техника и оружие ЕС, которые оказались в руках боевиков киевского режима, используются для терактов на территории России, для атак на мирных граждан.

Послы Евросоюза на прошедших 7 июня закрытых переговорах не смогли согласовать новый пакет санкций против России. Politico также отмечает, что Европейская комиссия уже смягчила свои первоначальные предложения по новому пакету антироссийских санкций.

Власти Греции и Венгрии тормозили принятие предложенного Европейским союзом 11-го пакета санкций против Российской Федерации. В частности, Венгрия требовала, чтобы из списка был исключён банк OTP. А афинские власти хотели, чтобы Украина также убрала из списка несколько греческих компаний. По мнению стран, они не нарушают ограничения, введенные в отношении России.