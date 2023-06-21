Москва, 21 июня, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Во время обыска у одного из жителей района Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы полицейские нашли кексы с начинкой из наркотиков. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Светлана Шевченко/РИА Новости

33-летнего москвича задержали 16 июня в подъезде многоэтажки. При себе у него был бумажный пакет с кексами. Однако начинка у сладостей оказалась специфичной. В одном из них сотрудники обнаружили сверток с тремя таблетками. По месту жительства 33-летнего мужчины также провели обыск, в ходе которого нашли ещё такую же выпечку.

«Был задержан 33-летний мужчина, у которого в ходе личного досмотра изъят бумажный пакетик, в котором находилась выпечка в виде кекса, внутри которого находился сверток с тремя таблетками массой 1,3 г. В квартире на Врачебном проезде, где проживал мужчина, были обнаружены ещё кексы, внутри которых находились пакетики с порошкообразным веществом массой 1,76 г. По результатам экспертизы вещества являются наркотическими», — рассказал собеседник агентства.

Владельца выпечки с нелегальной начинкой задержали, 17 июня в его отношении возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков (ч.1 ст. 228 УК РФ). Теперь он находится под подпиской о невыезде. По данным следствия, подозреваемый выполнял роль курьера, сейчас оперативники устанавливают, кто поставлял мужчине наркотические вещества. Также известно, что раньше фигурант дела возглавлял несколько строительных фирм.