Москва, 21 июня, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон, скорее всего полагает, что пассажиры батискафа «Титан» погибли, поэтому он выразил соболезнования российскому учёному Анатолию Сагалевичу, друг которого (Пол Наржеоле) является пилотом на борту аппарата. Такое мнение высказал сам Сагалевич.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Джеймс Кэмерон

«Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полом Наржеоле…. Он говорит, что твои друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю», — приводит РИА Новости слова Сагалевича.

По словам российского учёного, других комментариев о ситуации с батискафом Кэмерон не давал, поскольку тоже не знает, что произошло, и не разбирается в конструкции аппарата.

Сагалевич является создателем российских глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», которые использовались на съёмках фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» (картина вышла на экраны в 1997 году).

Как передавало ИА Регнум, главком ВМФ, адмирал Николай Евменов на Международном военно-морском салоне заявил, что США не обращались к Военно-морскому флоту России за помощью в поиске пропавшего в Атлантическом океане подводного аппарата «Титан».

18 июня с подводным аппаратом «Титан» компании OceanGate Expedition, предназначенным для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропала связь. На борту батискафа находятся пять человек.

По данным Sky News, на борту батискафа находятся президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

Согласно данным на 20 июня, воздуха на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» осталось на 40 часов.