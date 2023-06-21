Москва, 21 июня, 2023, 15:58 — ИА Регнум. «Райффайзенбанк» с 3 июля вводит новые ограничения для исходящих переводов в евро в российские и иностранные банки, говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

Илья Питалев/РИА Новости

Так, клиенты не смогут провести платежи в евро, если банк получателя расположен в России, ОАЭ, Узбекистане, Армении, Казахстане, Грузии, Молдавии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджане, Иордании, Киргизии или Таджикистане.

Новые условия, отметили в «Райффайзенбанке», касаются клиентов-физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц.

«Мы рекомендуем клиентам изменить валюту исходящего перевода или использовать другие способы для осуществления платежа», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что новые условия не касаются переводов в евро между клиентами «Райффайзенбанка» в России.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта «Райффайзенбанк» принял решение ограничить частным клиентам возможность осуществлять переводы в долларах, а также повысить минимальный порог по переводам в долларах и евро в другие банки. Исходящие переводы в долларах смогут делать только клиенты, ранее подключившие премиальные пакеты услуг. Минимальные суммы валютных переводов составят 20 тысяч долларов и 20 тысяч евро.