Москва, 21 июня, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Благодаря мужеству и героизму российских бойцов и их готовности отражать любые действия противника у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления, заявил журналистам 21 июня президент России Владимир Путин.

Егор Алеев/РИА Новости Президент России Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений

По его мнению, это понимают и в Киеве.

Вместе с тем у противника всё ещё есть резервы, а потому наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, добавил президент.

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