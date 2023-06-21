Москва, 21 июня, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов отметил мужество и героизм российских бойцов, а также напутствовал молодых офицеров.

Егор Алеев/ТАСС Участники встречи президента России Владимира Путина с выпускниками высших военно-учебных заведений

В начале церемонии глава государства выступил с речью, он также выслушал министра обороны России Сергея Шойгу и выпускника Военной академии Генерального штаба, генерал-майора Александра Токарева, который выступил от имени всех своих соратников.

После этого глава государства снова взял слово.

«Только что выпускник академии сказал о мужестве, героизме наших солдат и офицеров. И из сегодняшних событий, и из истории нашей страны мы знаем: смелости, храбрости, мужества и героизма нашей армии, нашим солдатам и офицерам, бойцам России не занимать. Поздравляю вас с окончанием учебы. С Богом!» — обратился Путин к молодым офицерам.

Как передавало ИА Регнум, на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений Владимир Путин заявил, что вооружение российской ядерной триады позволяет обеспечивать глобальный баланс сил в мире. Он также добавил, что уже около половины частей и соединений ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими комплексами «Ярс».

Российский лидер обратил внимание на то, что важнейшей задачей является развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией безопасности Российской Федерации и глобальной стабильности.