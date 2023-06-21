Москва, 21 июня, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Сооснователь одной из крупнейших букмекерских контор в мире 1хBet Сергей Каршков скончался после того, как приехал в Швейцарию для прохождения медицинского обследования, сообщил на своей странице в одной из социальных сетей его друг Павел Мунтян (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Следственный комитет России Сергей Каршков

По его словам, контрастная жидкость для МРТ и последующее МРТ привели сначала к аллергии, потом к коме. Спустя непродолжительное время Каршков скончался.

«Серёга был один из самых спортивных и здоровых людей, которых я знал! Как бык!» — написал Мунтян.

Как сообщало ИА Регнум, о смерти сооснователя 1хBet стало известно 21 июня, Сергей Каршков скончался на 43-м году жизни. До переезда за границу он занимал пост главы управления «К» в УМВД по Брянской области.

В 2019 году в России против Каршкова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Следственный комитет объявил его в международный розыск.

По версии следствия, он и его сообщники, Роман Семиохин и Дмитрий Казорин, разработали программное обеспечение для азартных игр и использовали его без получения лицензии. Сумма незаконного дохода, полученного в 2014–2019 годах, оценивалась в 63 млрд рублей.