Москва, 21 июня, 2023, 15:28 — ИА Регнум. В настоящее время решается судьба России и определяется её геополитическое будущее, заявил 21 июня на встрече с выпускниками военных высших учебных заведений в Москве министр обороны России Сергей Шойгу.

Сергей Фадеичев/РИА Новости Сергей Шойгу

«Вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется её геополитическое будущее», — сказал Шойгу.

Руководство России может быть уверено, что Вооружённые силы сделают всё для обеспечения военной безопасности страны и её суверенитета, добавил министр.

Как сообщалось ранее, в своём обращении к выпускникам военных вузов Шойгу также заявил, что коллективный Запад в настоящее время развернул против России настоящую войну, вводя санкции, провоцируя в сопредельных России государствах беспорядки и военные конфликты, оказывая военную поддержку киевскому режиму.

В свою очередь президент России Владимир Путин, обращаясь к выпускникам военных учебных заведений, отметил, что российские солдаты и офицеры, достойные наследники героев Великой Отечественной войны, стойко сражаются в зоне СВО за правду и справедливость, и ими гордится вся страна.