Москва, 21 июня, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Коллективный Запад развернул против России настоящую войну, провоцируя в сопредельных России государствах беспорядки и военные конфликты, заявил 21 июня на встрече с выпускниками военных вузов в Москве министр обороны России Сергей Шойгу.

РИА Новости/Михаил Метцель Министр обороны России Сергей Шойгу

Обращаясь к выпускникам, министр отметил, что они завершили своё обучение в важнейший для истории страны момент, когда определяется её будущее.

«Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь её сломить. Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты в сопредельных государствах, оказывается огромная военная помощь киевскому режиму», — сказал Шойгу.

В таких условиях от военнослужащих требуется высочайший профессионализм, самоотдача, умение принимать решения и брать на себя ответственность, добавил министр.

Как сообщалось ранее, на встрече с выпускниками военных вузов президент России Владимир Путин заявил, что российские солдаты и офицеры, наследники героев Великой Отечественной войны, стойко сражаются в зоне СВО за правду и справедливость и их поддерживает и гордится ими вся страна.