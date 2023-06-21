Москва, 21 июня, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России сделают всё для суверенитета и безопасности страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

Егор Алеев/ТАСС Министр обороны России Сергей Шойгу

«Руководство страны может быть уверено, что наши Вооруженные силы сделают всё для обеспечения военной безопасности и суверенитета страны», — сказал он.

Министр поздравил выпускников с окончанием академии, а лейтенантов — с присвоением первого офицерского звания.

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца подчеркнул, что укрепление армии остаётся для России приоритетом, совершенствование Вооружённых сил продолжится.

Как сообщало ИА Регнум, в мае президент заявил, что угрозы военной безопасности требуют от России дальнейшего совершенствования армии и флота. По его словам, военным необходимы современное вооружение и техника, они должны находиться в постоянной и высокой боеготовности из-за непростой международной ситуации, потенциальных рисков и угроз для военной безопасности России. Власти поддержат развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, заверил он.