Берлин, 21 июня, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Германию шокировали неудачи украинских войск в ходе контрнаступления в зоне российской спецоперации. Об этом эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг заявил в интервью порталу T-online.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

Издание отмечает, что прорыв ВСУ не удался, потери украинских войск высоки.

«Германия в настоящее время переживает шок. Вокруг этого контрнаступления существует ажиотаж, который также сопровождается унынием», — констатировал Меллинг.

По его словам, в Берлине предполагают и то, что попытка контрнаступления в любом случае обернётся провалом. Очевидно, что сейчас вести боевые действия Украине будет гораздо труднее, чем в конце лета прошлого года. На передовой идут ожесточённые бои, но ВСУ не могут прорваться на линии фронта.

Ранее американская газета The Wall Street Journal спрогнозировала скорое превращение контрнаступления киевской армии в долгую и смертоносную мясорубку. Издание отмечает, что для ВСУ самое страшное и сложное — это российские мины, уничтожающие вражескую боевую технику на полях. Кроме того, украинские военные не имеют поддержки с воздуха и не могут перейти к массированному наземному штурму.

По мнению бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, власти Украины не продумали свою операцию, и в результате ВСУ при неудачных попытках контрнаступления несут огромные потери. По его оценкам, число погибших в ходе контрнаступления военнослужащих ВСУ превышает 10 тыс. человек. При этом они не смогли преодолеть даже первую линию российской обороны.

Как сообщало ИА Регнум, отсутствие ожидаемых быстрых результатов контрнаступления признал и украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, продвижение в боях идёт медленнее, чем ожидалось ранее.