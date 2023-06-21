Москва, 21 июня, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил почётное наименование «гвардейский» 39-му отдельному вертолётному полку. Соответствующий указ был опубликован 21 июня на официальном портале правовой информации.

РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев Владимир Путин

В документе указано, что 39-му отдельному вертолётному полку присвоено почётное наименование «гвардейский» за массовый героизм и отвагу, мужество и стойкость, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.

«Присвоить 39-му отдельному вертолётному полку почётное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 39 отдельный гвардейский вертолётный полк», — говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 17 мая присвоил 50-му самоходному артиллерийскому полку почётное звание «гвардейский». Подразделение удостоилось этого за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные в ходе боевых действий в вооружённых конфликтах.

14 июня Владимир Путин поздравил командиров и личный состав 165-й артиллерийской бригады и 59-й Сивашской Краснознамённой бригады управления с присвоением им почётного наименования «гвардейская».

9 мая Владимир Путин подписал указ о присвоении 55-му отдельному вертолётному Севастопольскому ордена Кутузова полку почётного наименования «гвардейский».